Le Maroc manquera-t-il de matières premières chinoises pour ses médicaments ?

L’arrêt d’une majorité des usines chinoises suite à la propagation du Covid-19 (coronavirus) pourrait avoir un impact sur les stocks de médicaments au Maroc. La Chine est en effet, avec l’Inde, le plus gros pays importateur de composants utilisés dans l’industrie pharmaceutique mondiale. Et le Maroc est particulièrement concerné. “Sur le marché marocain, plus de 90 % des principes actifs et excipients utilisés dans la fabrication de nos médicaments proviennent d’Asie, Chine et Inde en tête. Quelques produits finis sont également importés de ces pays”, explique à TelQuel Ali Sedrati, président de l’Association marocaine de l’industrie pharmaceutique (AMIP).

Crainte commune

Traitements anti-infectieux, antibiotiques, médicaments utilisés en cardiologie ou traitements contre le cancer… Les importations de composants “made in China” concernent la majorité des classes de médicaments. “Nous partageons la même inquiétude que beaucoup d’autres pays étrangers, notamment européens, quant à notre capacité d’approvisionnement en matières premières”, ajoute-t-il.

Le 27 février, la…