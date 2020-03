CSMD : le modèle de développement vu par les MRE

Etape internationale dans la tournée de la Commission sur le nouveau modèle de développement, ce petit-déjeuner dans les locaux parisiens du groupe OCP a donné l’occasion à la diaspora de se joindre au débat sur la future feuille de route économique et sociale du royaume. Cruciale pour l’économie marocaine par ses transferts d’argent (7,4 milliards de dirhams en 2018), la communauté des MRE a parfois le sentiment d’être tenue à l’écart des réflexions stratégiques de leur pays d’origine. Comment voient-ils le Maroc de demain? TelQuel donne la parole à quatre participants de la rencontre avec la CSMD. Mohamed Mraizika (MM), consultant en ingénierie culturelle et auteur de trois livres sur les “Marocains du monde”, Malika Lahnait (ML), avocate au barreau de Paris et présidente d’un think tank spécialisé dans l’industrie touristique, et Abdelkhalek Hassini (AH), professeur d’espagnol et président d’une association…