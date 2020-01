Marrakech capitale africaine de la culture : ce que l'on sait de la programmation

L’année 2020 sera une année placée sous le signe de la culture à Marrakech. La ville ocre a été désignée première capitale africaine de la culture par l’organisation des Cités et gouvernements locaux unis (CGLU), lors du 8e sommet Africités, qui s’est tenu en novembre 2018 à Marrakech.

Rupture et transition

Depuis, les travaux vont bon train pour mettre sur pied cette manifestation qui a pour ambition de “dessiner, pour le continent comme pour le monde, un narratif de rupture ancré sur une profondeur culturelle sans équivalent, et prenant à bras-le-corps les défis de la transition, qui sont la clé de notre avenir commun”, souligne une note éditoriale du projet. Il y a d’abord eu une tournée internationale d’une année pour défendre le programme capitales africaines de la culture en général et Marrakech 2020 en particulier. Dès février 2019, la communauté des collectivités territoriales d’Afrique, la commune de Marrakech et la région Marrakech-Safi ont fait escale à Bruxelles, Kigali, Rijeka, Genève, Bamako, Buenos Aires ou encore Kinshasa pour promouvoir ce projet qui se veut “d’envergure”.

Après la création, à l’été 2019, d’un comité de pilotage présidé par Karim Kassi-Lahlou, wali de Marrakech-Safi, une équipe exécutive est mise en place. Younes Ajarraï, ancien directeur de l’Institut national de formation aux droits de l’Homme et commissaire de plusieurs manifestations culturelles étatiques à l’étranger, est désigné directeur artistique. L’artiste Mahi Binebine est nommé président d’honneur.

Demandez le programme

Pensée comme une fenêtre donnant sur le monde, la programmation de Marrakech 2020 est conçue “par les Africains, pour les Africains, ouverte à l’international”, insistent les organisateurs dans le document de présentation de l’événement.

Selon le même dossier, Marrakech 2020 met, entre autres, au menu : un parc de sculptures d’artistes africains, un programme de résidences couvrant plusieurs disciplines, un salon de l’artisanat et du design africain, un programme cinématographique couvrant toute l’année, une semaine du théâtre panafricain, une autre dédiée aux saveurs africaines. Des concours et prix seront aussi impulsés dans le cadre de l’événement. Il s’agit d’un prix littéraire et un autre dédié à photographie, ainsi qu’un concours de création vidéo sur smartphone.

Durant cette manifestation, cinq semaines seront consacrées à cinq capitales africaines invitées. Le choix s’est porté sur Dakar, Tunis, Accra, Libreville et Kisumu. La ville de Marrakech abritera aussi un sommet pour les ministres africains de la Culture.

Foires et festivals labélisés Marrakech 2020

Marrakech 2020 reposera également sur des événements majeurs de la ville comme la foire d’art contemporain africain 1 : 54, la Biennale de danse en Afrique, le festival Oasis, les rencontres de la photographie de Marrakech et d’Essaouira, le festival du Livre de Marrakech ou encore l’exposition itinérante Prête-moi ton rêve…

La Fondation nationale des musées (FNM) se greffe à l’événement et propose deux expositions, l’une prendra place dans le nouveau musée dédié à la mémoire de Jemaa El Fna et l’autre à Dar Si Saïd. “Au musée de la mémoire de Jemaa El Fna, nous allons monter une exposition d’artistes africains et à Dar Si Saïd, nous allons explorer l’interinfluence des cultures du nord et du sud de l’Afrique à travers les tapis”, nous indique Mehdi Qotbi, président de la FNM.

En 2023, la capitale rwandaise, Kigali, succédera à Marrakech.