Crise du PAM, l'alliance PAM-PJD, régionalisation...L'avis du maire d'Al Hoceima, Mohamed Boudra

Mohamed Boudra est l’un des caciques du Parti authenticité et modernité (PAM). Ayant intégré le parti depuis sa formation, il a pu suivre l’évolution du parti au tracteur et notamment la crise interne qui agite la formation dirigée par Hakim Benchamass depuis 2016. En tant que président du Conseil municipal d’Al Hoceima, il a également pu assister à l’évolution du Hirak d’Al Hoceima tout en prenant part à la réponse de l’État quant aux revendications du mouvement.

Boudra porte également la casquette de président de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC) et est à ce titre un fin connaisseur du modèle de gestions des collectivités locales. A ce titre, il a également présenté des pistes à même de donner un coup d’accélérateur au vaste chantier de la régionalisation avancée entamée il y’a cela quatre ans.

En plus de ses responsabilités locales et nationales, il a été élu, le 14 novembre dernier, à la tête de l’Organisation mondiale des cités et gouvernements locaux unis (CGLU-monde). Une responsabilité qu’il tient à mettre au profit du Maroc. Entretien.

TelQuel : Dernièrement,...