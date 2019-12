Bientôt de nouveaux camions poubelles pour la métropole

Depuis quelques mois, de vieux camions poubelles circulent dans la ville de Casablanca et ce malgré la signature d’un contrat, au mois de juin dernier, entre la ville de Casablanca et les sociétés délégataires Derichebourg et Averda. A en croire l’affiche sur ces véhicules, ces camions seraient « provisoires » en attendant « la livraison de matériel neuf ». La livraison de ce matériel neuf est programmée pour le 21 décembre. Mais ce délai passé, le matériel neuf n’a toujours pas été déployé comme en témoignent des publications sur les réseaux sociaux.

Photo prise aujourd’hui: 28 Décembre 2019! Publiée par Fakhr Motii sur Samedi 28 décembre 2019

Selon une source proche du dossier, le matériel a été bien réceptionné et sera mobilisé dans les « jours à venir« . Il s’agit de 350 nouveaux camions poubelles, dont 200 pour la société Derichebourg et 150 pour la société Averda, les deux sociétés délégataires de la collecte de déchets pour la ville de Casablanca. Ces deux sociétés, qui ont remporté un appel d’offres au mois de juin dernier, se sont vus alloués, dans le cadre de leur contrat, un budget de 893 millions de dirhams par an pour une durée de sept ans.

Ces nouveaux camions disposent entre autres de boites robotisées, de roues arrière directionnelles et d’écrans GPS. Le matériel inclue aussi de nouveaux bacs (25.000 unités) équipées de puces RFID afin de les localiser et de les tracer.