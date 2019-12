Traduction : le monde arabe en français

L A RÉFÉRENCE

Défense et illustration de la traduction

C’est un monument en quatre tomes, dont le dernier volume vient de paraître. En sept ans, depuis 2012, les éditions Verdier ont porté la réalisation de ce travail exceptionnel de synthèse, l’Histoire des traductions en langue française, aux XVe-XVIe siècles, aux XVIIe-XVIIIe siècles, au XIXe siècle et, plus récemment, au XXe siècle.

Dirigés par Yves Chevrel et Jean-Yves Masson, 200 universitaires du monde entier ont retracé l’histoire des œuvres traduites et des traducteurs, dans tous les domaines de la vie artistique et intellectuelle : littérature, arts, sciences, témoignages, littératures de genre, histoire de l’art, musicologie, chanson, bande dessinée, cinéma, anthropologie et sociologie, psychanalyse, féminisme…

Après l’affirmation de la langue française pour concurrencer le latin à la Renaissance, après la période où le français était langue de communication en Europe et où on débattait du génie de la langue, puis après le XIXe siècle, siècle “de la comparaison” où la traduction est devenue stratégique, le...