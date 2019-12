Michèle Augsburger, meilleure amie de nos meilleurs amis

A ller-retour Agadir-Zurich

Michèle Augsburger est une amoureuse du sud du pays. Native de Oued Massa, où son père était ingénieur agronome, elle débarque à Agadir à l’âge de quatre ans et ne quittera la capitale du Souss que pour aller étudier en France. Ce sera ensuite Zurich, en Suisse, pour rejoindre son mari.

Après plus de vingt ans dans ce pays où elle travaille en banque et pour une compagnie aérienne, retour aux sources en 2007. Dans une nouvelle maison acquise dans la région du Souss, elle recueille un chien, puis un autre, et un chat… Ainsi commence l’aventure Le Cœur sur la patte.

Le TNVR comme mantra

“Je savais que je n’allais pas pouvoir m’empêcher de recueillir des animaux : il me fallait un grand jardin”, s’amuse-t-elle. Peu à peu, l’idée lui vient de créer une association. “La souffrance animale m’angoisse et j’ai toujours souffert des abattages pratiqués par les villes. C’est absurde parce que ça ne fait qu’aggraver le problème : il y a toujours plus de chiens dans les rues”.

En 2011, l’association Le Cœur sur...