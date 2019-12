Electricité: La montée en puissance qui dérange

Au cours de l’été 2019, le Maroc est devenu le plus important fournisseur d’électricité de l’Espagne. Le fait est remarquable car, depuis vingt ans, c’est le royaume qui importait pour 3 milliards de dirhams annuels d’énergie ibérique. Le retournement de situation est confirmé par les chiffres de l’Office des changes : au premier semestre 2019, le royaume a presque cessé d’importer de l’électricité depuis l’Espagne (-97% par rapport à la même période de 2018) et commencé à lui en exporter dans des proportions inédites (+500 millions de dirhams d’entrée de devises contre quelques dizaines de millions en 2018).

Le Maroc est devenu un champion de la transition énergétique

Ce basculement reflète avant tout une montée en puissance de l’appareil productif marocain. De 7000 MWh en 2013, la puissance installée a ainsi atteint 11 000 MWh en 2018. Et ce, grâce notamment à une politique ambitieuse dans le secteur des énergies renouvelables. A l’image du parc éolien de Tarfaya, le plus grand d’Afrique, ou de l’impressionnant complexe Noor Ouarzazate, l’une des plus grandes centrales solaires au monde, le Maroc est devenu...