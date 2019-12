Dans quoi fallait-il investir en 2019 ?

M icrodata, le jackpot

+ 77,5%*

L’action de Microdata est passée de 266 DH en début d’année à un cours de 480 DH actuellement. Fin 2018, l’intégrateur de solutions IT affichait un chiffre d’affaires en hausse de 10,5% et un résultat net de 49,6 millions. L’entreprise a distribué un dividende de 20 DH, son plus haut depuis sept ans. Au premier semestre 2019, le chiffre d’affaires de Microdata a évolué de 31,2% et son résultat net de 41,8%. Cette progression s’explique, selon le PDG de l’entreprise, Hassan Amor, par un portefeuille clients composé en majorité de grands groupes marocains, principalement des banques et des compagnies d’assurances, très friandes en infrastructures IT. A noter qu’en septembre dernier, le PDG de Microdata a réduit sa participation dans le capital, la faisant passer de 66,66 à 60,16%.

Label’Vie, l’Afrique et la proximité valent de l’or

+ 48,85%*