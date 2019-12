2019, l’année des peuples

En 2019, les peuples se sont révoltés, comme dans une réédition huit ans plus tard des printemps qui ont secoué le monde arabe. Cette fois-ci, la révolte a fait des sauts de puce. Frappant du Chili au Liban, en passant par l’Algérie, l’Irak et le Soudan. Partout, un dégoût populaire face à une classe dirigeante coupée des réalités. Partout, une oligarchie absorbant goulûment les ressources d’un pays, au sacrifice du bien-être de la majorité écrasante de ses citoyens. Au Liban, terre rongée par les inégalités, en proie à un néolibéralisme accentué par une fiscalité nulle sur le patrimoine et un impôt sur les sociétés très accommodant, 7 personnes possèdent un peu plus du quart du PIB. Le prétexte de la révolte : une taxation des appels sur WhatsApp, qui n’est que la goutte d’eau qui a fait déborder le vase du rejet de l’oligarchie. Au Chili, idem. A la faveur d’un coup d’Etat en 1973, la dictature d’Augusto Pinochet, soutenue par les Etats-Unis, a été l’occasion pour Milton Friedman et son école de Chicago d’expérimenter un néolibéralisme sauvage, consistant en...