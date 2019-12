Les dessous de l'opération de fusion des titres de Moncef Belkhayat et de MHE

Réorganisation majeure dans la presse marocaine. Moncef Belkhayat et Moulay Hafid Elalamy (MHE) ont annoncé, ce jeudi 26 décembre, la fusion de leurs deux groupes de presse. Horizon Press, groupe détenu par Saham Media Fund et qui édite les titres Les Inspirations Eco, LesEco.ma et Horizon TV, vient ainsi de fusionner avec Cross Word, fonds détenu par Moncef Belkhayat et qui édite Le Site Info en français, Le Site Info en arabe, Ghalia, Le Site Info Sport, Digital Créa, et Hola Maroc !

3 pôles, 9 titres, 82 journalistes

Le nouveau groupe éditera ainsi neuf supports et sera organisé en trois pôles : presse digitale, presse papier et contenu audiovisuel.

Le nouveau tour de table de Horizon Press sera composé de Moncef Belkhayat (à travers Cross World) avec une participation de 51 %, Saham Media Fund à hauteur de 34 % ; Sanam Holding (Groupe de Saïd Alj) à 5 % et Samir Chaouki à 10 %. La structure comptera 117 collaborateurs dont 82 journalistes.

Contacté par TelQuel, Moncef Belkhayat nous explique : “Notre vocation est de créer un groupe solide, avec neuf titres et 82 journalistes....