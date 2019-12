Attributions, financement, ressources humaines... l’analyse d’Ahmed Akhchichine

Les premières assises nationales de la régionalisation avancée, tenues à Agadir les 20 et 21 décembre, ont permis d’établir un diagnostic de ce projet structurant qui peine à s’achever. Deux jours de réflexion et de débat entre les différents acteurs— ministres, élus locaux et présidents des régions —, relevant la nécessité de dépasser les problèmes d’hier pour mettre ce projet sur les bons rails.

TelQuel : Quels sont les problèmes qui entravent la mise en place intégrale de la régionalisation avancée ?

Ahmed Akhchichine : Aujourd’hui, les fondamentaux sont là en termes de législation, de procédures et de réglementation. Il ne manque aucun texte important pour que les régions puissent fonctionner. Cependant, les différents ateliers organisés dans le cadre des premières assises de la régionalisation avancée ont relevé deux problèmes majeurs qui entravent la mise en place intégrale de ce grand projet.

“La vraie difficulté concerne le transfert de compétences de l’épicentre aux régions”

Le premier concerne les conditions de mise en œuvre des prérogatives, et en particulier celles propres aux régions. Un cadre d’orientation a été adopté hier [le 20...