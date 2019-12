Les grandes lignes de la nouvelle stratégie de l'ONMT

Le 17 décembre, les Tourism Marketing Days rassemblaient les principaux acteurs du tourisme national. L’objectif de cet événement initié par l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et la Confédération nationale du tourisme (CNT) ? Etablir un plan d’action et présenter “une nouvelle manière de travailler entre l’ONMT et les professionnels”.

Une occasion de souligner les différents maux dont souffre le secteur et de mettre en exergue les solutions pour y remédier. “Nous avons amélioré nos parts de marché. Nous avons également relevé nos handicaps et insuffisances, notamment en ce qui concerne les fréquences aériennes. Nous avons évalué le potentiel de la destination Maroc”, nous explique Rachid Dahmaz, président du Conseil régional du tourisme (CRT) à Agadir.

Marketing digital régionalisé

Contacté par TelQuel, Fouzi Zemrani, vice-président de la CNT, nous explique : “Cette rencontre a été l’occasion de faire le point sur la stratégie digitale à venir. Une commission spéciale a été créée au sein du ministère du Tourisme entre la CNT et l’ONMT, qui s’occupera uniquement de la partie digitale du marketing territorial”.

Désormais, chaque région du Maroc devra se...