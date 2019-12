PAM : L'amorce d'un dégel à la veille du quatrième congrès national

Après la crise, la réconciliation. Les deux clans du Parti authenticité et modernité (PAM), les sympathisants de l’actuel secrétaire général du parti Hakim Benchamach et le courant de “l’appel de l’avenir” ont scellé la réconciliation quelques semaines seulement avant la tenue du quatrième congrès national du parti.

Tout est bien qui finit bien

“La commission préparatoire du quatrième congrès national du parti a multiplié les contacts et les réunions avec les différents cadres du PAM afin de trouver un terrain d’entente et partir ensemble à ce congrès, sans aucun différend”, nous confirme Samir Goudar, président de la commission préparatoire dudit congrès. Et d’ajouter : “Nous avons convaincu les différentes parties prenantes de l’intérêt de cette réconciliation qui va dans le sens de l’intérêt général du parti. Et je peux vous confirmer que tout le monde est d’accord pour tourner la page du passé et avancer tous ensemble.”

Même son de cloche chez Hakim Benchamach qui saluait, le 18 décembre dernier, l’initiative de réconciliation enclenchée par “des militants et parlementaires du parti aux deux chambres”. Lors d’une réunion avec les cadres et parlementaires...