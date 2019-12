Société Générale Maroc renforce son partenariat avec Réseau Entreprendre Maroc

Société Générale Maroc renouvelle son partenariat avec Réseau Entreprendre Maroc, dont la vocation repose sur l’accompagnement et le soutien des jeunes créateurs d’entreprise. Ce partenariat contribue à l’émergence et la réussite de nouveaux entrepreneurs et permet à ces derniers de bénéficier de financements pour la concrétisation de leurs projets.