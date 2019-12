Quartier Almaz, le nouveau symbole de l’insertion et du partage à Casablanca

Saham Immobilier a organisé au sein du Quartier Almaz, le tournoi « Génération Almaz ». Un évènement sportif pluridisciplinaire au profit d’enfants de tous âges de cinq associations : Dar Lamima, Bayti, Sos Village, Al Ihssane et l’Heure Joyeuse.

L’occasion pour Saham Immobilier de promouvoir les valeurs du sport qui sont la solidarité, le fair-play, le dépassement de soi et l’entraide afin d’offrir aux enfants des moments de partage et d’insertion sociale. Moments qui ont été marqués par la volonté des enfants et de leurs encadrants de donner le meilleur d’eux-mêmes aussi bien sur le plan sportif que disciplinaire, un bel exemple d’ambition nourrie par une volonté de gagner !

Et c’est justement pour soutenir cette ambition que Saham Immobilier a remis à toutes les associations participantes ainsi qu’à tous les enfants participants, lors d’une cérémonie le Samedi 30 Novembre dernier, des lots de valeurs différentes afin de les récompenser et les encourager à être collectivement et individuellement solidaires.

Saham Immobilier a, d’ores et déjà, entrepris de continuer l’opération « Génération Almaz», courant du mois de Décembre 2019, en organisant un tournoi sportif dédié, cette fois, aux résidents, enfants et adultes.

Capitalisant sur l’expertise acquise à travers de longues années d’expérience, Saham Immobilier a la volonté de développer et aménager des projets immobiliers novateurs ayant 2 dénominateurs communs : Un emplacement stratégique et un excellent rapport qualité prix.

Situé sur la rocade Sud-Ouest, le Quartier Almaz se veut un nouveau pôle urbain moderne, durable et harmonieux se trouvant être au cœur du développement urbain de la ville de Casablanca.

Avec une offre principalement résidentielle composée d’appartements en résidences fermées et sécurisées et de lots de terrains pour villas, le quartier est doté, en plus d’une ceinture verte de plus de 5 hectares, d’un large éventail d’équipements et de services avec une aire de jeux réservée à l’usage des résidents et la possibilité d’accéder, moyennant des conditions préférentielles, aux terrains multisport de l’École internationale de Casablanca ouverte dans le quartier depuis septembre 2018.