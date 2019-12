Majorel primé pour son engagement citoyen

Acteur pionnier des centres de la relation client, Majorel Afrique a reçu le « Trophée Défis RSE pour l’Entreprise Citoyenne » à l’occasion de la cérémonie de remise des Trophées Défis RSE Maroc organisée à la Résidence de France à Rabat, en présence de l’Ambassadrice Madame Hélène Le Gal.

(Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

Décerné au cours de la troisième édition des Trophées Défis RSE Maroc, un événement fondé en 2017 par Nora Barsali, présidente de News RSE et fondatrice du Club des entreprises responsables, avec le parrainage de M. Jean-Louis Borloo, ancien Ministre, et M. André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette distinction vient reconnaitre et récompenser l’engagement socialement responsable de Majorel. Le groupe qui a placé la responsabilité sociétale et environnementale au cœur de ses préoccupations, a été salué pour sa démarche qui allie excellence opérationnelle et croissance durable.

Engagé depuis de nombreuses années en faveur de la prise en compte des attentes de ses parties prenantes, Majorel inscrit son action citoyenne dans une politique RSE plus globale qui s’articule autour de quatre piliers en l’occurrence : la bonne pratique des affaires, l’engagement employeur, la responsabilité environnementale et l’engagement sociétal.

Ce dernier pilier occupe par ailleurs une place prépondérante dans la démarche RSE de Majorel. Grâce à son réseau interne de solidarité Phonedation créé en 2016, Majorel mobilise plus de 1 600 collaborateurs autour d’initiatives en faveur de l’enfance, de l’éducation et de l’environnement en partenariat avec de nombreux acteurs sociaux en Afrique. A titre d’exemples, ses actions citoyennes ont bénéficié en 2018 à près de 4 000 enfants, tandis que ses collaborateurs volontaires ont réussi à collecter 4 tonnes de déchets, à offrir plus de 5 700 Ftours et à distribuer des centaines de cartables aux enfants.

À propos de Majorel :

Majorel regroupe les activités internationales de services externalisés des Groupes Saham et Bertelsmann, notamment les solutions de gestion de la Relation Client Arvato, Phone Group, Ecco Outsourcing et Pioneers. Le groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de 1,3 milliard d’euros et compte plus de 500 clients mondiaux dans de nombreux secteurs. Majorel emploie plus de 48 000 collaborateurs dans 28 pays et bénéficie d’une position de leader sur les marchés européen, africain et du Moyen-Orient, ainsi que d’une forte présence en Asie et aux Amériques.

Les certifications, labels et distinctions obtenus par Majorel :

– Label LRS de la relation client

– Label RSE de la CGEM

– Trophée de l’Égalité Professionnelle Homme-Femme

– Certification AFAQ ISO 18295-1

– Certification AFAQ ISO 27001

– Certification PCI DSS