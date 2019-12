La SOREC décroche le label RSE de la CGEM

L’empreinte Sociétale est au cœur de la mission de La Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) auquel elle attache une importance toute particulière.

En novembre 2019, la SOREC obtient le label de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

Ce label a réconforté les comportements et pratiques de la SOREC notamment dans les domaines des droits de l’homme, des relations et conditions de travail, de l’environnement, de la prévention de la corruption, de la saine concurrence, de la gouvernance de l’entreprise, des intérêts des clients et des consommateurs.

L’attribution de ce label récompense le travail des équipes de la SOREC dans la mise en œuvre de cette démarche RSE. Ce label est une étape pour la SOREC qui porte dans son ADN de fortes ambitions sociétales et qui s’inscrit dans une logique d’excellence.