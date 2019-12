inwi clôture avec succès la 3ème édition des «Rencontres Entreprises» à Casablanca

C’est à Casablanca que inwi a clôturé la 3ème édition des « Rencontres Entreprises », une tournée nationale organisée en partenariat avec la Chambre française du commerce et de l’industrie du Maroc (CFCIM). Les experts de la transformation digitale ont sillonné le Maroc à la rencontre d’entreprises de 6 grandes villes : Tanger, Marrakech, Rabat, Fès, Agadir et Casablanca.

Cette année, plus de 850 entreprises et organismes, représentant plusieurs régions du royaume et divers secteurs d’activité, ont répondu présentes à l’appel de l’opérateur digital global. Plusieurs thématiques ont été débattues lors des « Rencontres Entreprises » notamment celle du Cloud Computing, la sécurisation des données, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des entreprises ou encore le développement de la notoriété des marques…Les participants ont pu ainsi partager les problématiques liées à leurs propres entreprises et bénéficier de conseils personnalisés et concrets.

«En tant qu’opérateur digital global, inwi est engagé sur toute la chaine de valeur de la transformation numérique et digitale de l’économie marocaine. Les Rencontres Entreprises se sont ainsi installées, au fil des années, comme un rendez-vous incontournable à travers lequel nous voulons rendre la transformation digitale plus concrète et plus accessible aux entreprises nationales de toutes les tailles », explique Meizar Reda, Directeur Commercial PME chez inwi.

L’engagement de inwi pour la démocratisation de la transformation digitale a consisté en la mise en place depuis deux ans d’une infrastructure solide. C’est ainsi que inwi s’est doté début 2019 du plus grand Datacenter jamais construit au Maroc, certifié à la norme de haute disponibilité TIER III.

Cette infrastructure constitue la clé de voute du Cloud souverain de inwi, hautement disponible, sécurisé et distribué sur plusieurs Datacenters. Il permet aux entreprises d’y héberger leurs applications sans investissement préalable en serveurs et installation.

Pour faire profiter les professionnels du meilleur de la technologie, inwi y héberge une suite de services souverains de messagerie, de téléphonie convergente, de wifi ou encore de logiciels (suite à un récent partenariat avec l’éditeur SAP).

Et comme à l’heure de la digitalisation la sécurité des données fait partie des préoccupations majeures des entreprises, inwi a présenté lors des rencontres Entreprises l’ensemble de ses services de Sécurité en mode Cloud souverain, accessibles à toutes les entreprises. Ces solutions permettent de se prémunir contre les cyberattaques de type DDoS, virus, ou logiciels malveillants.