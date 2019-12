Hôtel Odyssee Center, un bijou urbain au cœur de Casablanca

L’hôtel Odyssee Center est un bijou urbain. Lieu de rencontres et de vie, ce prestigieux établissement, situé dans le centre névralgique de la capitale économique, délivre à ses clients une authentique expérience marocaine et casablancaise. En effet, le pari de l’hôtel Odyssee Center est d’offrir à ses convives un mode de vie inédit, loin des codes habituels de l’hôtellerie traditionnelle.

(Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

L’expérience lifestyle proposée par Odyssee s’articule autour d’un véritable art de vivre. C’est d’abord une architecture contemporaine, un design ultra-moderne et une touche arty décalée. Mettant résolument en avant les artistes locaux et la culture marocaine, l’hôtel Odyssee Center offre à ses clients, grâce à des détails intelligemment pensés, une immersion au cœur de la culture casablancaise et du savoir-vivre marocain. La cuisine n’est pas en reste, et les concepts de restauration signature se démarquent par leur approche et qualité.

Classé 4 étoiles, l’hôtel Odyssee Center joue dans la catégorie supérieure, et peut se targuer aisément d’un 5 étoiles grâce à la qualité de son service et de ses prestations.

Résolument dans l’air du temps, l’hôtel a intégré dans sa stratégie communication le digital.

Un emplacement de choix et des prestations haut de gamme

L’hôtel Odyssee Center est situé sur l’Avenue des FAR, au cœur du centre des affaires, à proximité immédiate de tout transport en commun et des principaux sites culturels et attraits de la ville.

L’hôtel Odyssee Center se distingue par son architecture contemporaine, son design moderne, ses prestations avant-gardistes, son service client porté à son summum… Que ce soit pour les affaires ou les loisirs, le client est assuré de trouver dans ce lieu un service personnalisé et un accueil chaleureux. C’est ce souci du détail qui donne toutes ses lettres de noblesse à cet établissement branché, moderne et authentique.

Un bel escalier orné de pierres brutes conduit aux 138 chambres et suites qui se caractérisent par une conception soignée, de beaux volumes, un mobilier contemporain, une literie exceptionnelle, une isolation acoustique… En fait, tout a été mis en œuvre pour favoriser un sommeil profond et reposant…

La décoration urbaine et des matériaux nobles sont également le point fort de l’espace buffet qui se distingue par son côté très chic et ultra moderne. Ainsi, au restaurant L’escale, le client peut déguster une cuisine internationale aux délicieuses saveurs, composée de produits locaux frais.

LA GALERIE CONCEPT RESTAURANT & LOUNGE

La gastronomie est également sublimée au sein de LA GALERIE CONCEPT RESTAURANT & LOUNGE, un espace dédié aux cuisines du monde, mais aussi à l’art et à la mode. Ce véritable joyau Art Déco est le lieu de toutes vos envies grâce à sa cuisine généreuse et inventive. Le concept culinaire mis en place s’articule autour du « Partage » et de la découverte des cuisines du monde à travers une multitude de petites assiettes. Dynamique, l’endroit accueillera différents évènements et univers portés par des artistes, des chefs, etc.

Ce magnifique espace se distingue par ses proportions exceptionnelles, à savoir une pièce arborée et fleurie caractérisée par une hauteur sous plafond imposante percée par un dôme qui fait la part belle à la lumière naturelle au gré des ambiances. Un jeu de lumière fascinant : le jour, une lumière éblouissante traverse la coupole tandis que le soir des scintillements qu’on aperçoit du dôme constellé. Le lieu est également tout indiqué pour accueillir de multiples évènements

Avec son bar à cigares littéraire « The Library », son concept store « The Shop” et son restaurant bistronomique créatif, LA GALERIE CONCEPT RESTAURANT & LOUNGE se veut ainsi un espace éclectique mais accessible et ouvert à tous. L’occasion de déguster une cuisine généreuse et goûteuse et d’admirer les expositions ponctuelles d’œuvres d’artistes locaux, de talents émergents, et les œuvres uniques d’artistes dénichés avec soin. L’espace Shop offre pour sa part une sélection d’objets aussi surprenants qu’étonnants.

Business, Events et Affaires

L’autre point fort de l’hôtel Odyssee Center est le soin minutieux apporté à la réussite des évènements professionnels ou privés. L’offre est ficelée au millimètre près pour répondre aux besoins des clients. Là aussi, l’établissement se démarque par l’emplacement de la partie Business, Events et Affaires qui jouit d’une luminosité naturelle et d’un emplacement de choix, rehaussé par des prestations haut de gamme. En effet, La #BusinessZoneOdyssee avec ses salles de conférences, son business center mais aussi les différents espaces de restauration permettent d’orchestrer des manifestations sur mesure.

Meubles design et confortables, salles, spacieuses, climatisées, insonorisées, connexion Wi-Fi gratuite, et parfaitement équipées assurent aux différents espaces business fonctionnalité et espaces confortables. En somme, un lieu idéal pour travailler. Les prestations banquet sont également à la hauteur de la réputation de l’établissement grâce à une offre restauration mettant en valeur des mets originaux.

Aujourd’hui, l’hôtel Odyssee Center se positionne comme le lieu idéal pour se ressourcer et allier plaisir et travail, dans un environnement précieusement mis en valeur.

Projets pour 2020

Habituant ses clients depuis son ouverture au meilleur, l’hôtel Odyssee Center va pousser encore plus loin l’expérience client. Dans le viseur de l’établissement, l’aménagement du toit de l’hôtel pour y installer le spa, le fitness et le restaurant rooftop.