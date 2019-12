Glovo franchit la barre des 1,5 million de commandes

Glovo a enregistré plus de 1,5 million de commandes depuis son lancement au Maroc à l’été 2018, faisant du royaume l’un de ses marchés les plus dynamiques. Ce record intervient alors que l’application de livraison, qui permet d’envoyer et de recevoir n’importe quel produit en quelques minutes, continue d’élargir sa communauté d’utilisateurs et poursuit son développement.

(Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

Karim Debbar, directeur général de Glovo au Maroc, a déclaré : « Franchir la barre des 1,5 million de commandes est un vrai symbole et le signe que Glovo a parfaitement réussi son lancement au Maroc. En un an, nous avons accompli de très belles choses et nous allons continuer en ce sens, en simplifiant la vie de nos clients en leur offrant le meilleur du digital. »

Un an après son lancement, Glovo couvre aujourd’hui les principaux bassins de population au Maroc. Au total, pas moins de sept villes bénéficient des services de la plate-forme : Casablanca, Marrakech, Agadir, Mohammedia, Rabat, Tanger et Kénitra.

Et ce réseau va continuer de croître, avec de nouvelles annonces à venir très prochainement !

Signe de la confiance qu’il suscite, Glovo collabore au Maroc avec des centaines de partenaires : des enseignes de référence dans les domaines de la restauration (Pizza Hut, KFC, Burger King, Tacos de Lyon), mais aussi des supermarchés, de l’épicerie, des cadeaux ou encore des accessoires Tech. Toutes profitent avec l’application d’un service de haute technologie qui assure transparence et sécurité.

Côté emploi, Glovo conforte également son rôle d’accélérateur d’opportunités économiques. L’application propose de nouvelles sources de revenus à plus de 1 000 livreurs actifs, principalement des jeunes qui représentent plus de 65% des chômeurs en milieu urbain. Tous les livreurs de Glovo qui travaillent à temps plein, soit 40% des effectifs de la plate-forme, gagnent en outre un revenu mensuel supérieur au salaire minimum légal. Leur revenu horaire moyen est de 17 MAD, soit 21% de plus que le SMIG.

Parallèlement à des possibilités de revenus attractifs, Glovo a aussi mis en place un système d’intégration, via le statut d’auto-entrepreneur, qui forme ses livreurs et leur permet de bénéficier d’une multitude d’avantages. Grâce à l’accord international d’assurance signé par l’application au niveau mondial, ils disposent notamment d’une assurance maladie et hospitalisation contractée auprès d’un assureur local !