ASUS dévoile les nouveautés de ses gammes ZenBook  et Vivobook

ASUS a dévoilé aujourd’hui son tout dernier ultra portable, le Asus ZenBook Duo UX481, désormais doté du révolutionnaire ScreenPad™ Plus. A également été annoncé le lancement sur le marché local de son Vivobook S532, un ultraportable qui intègre la nouvelle conception d’affichage NanoEdge à quatre côtés et qui lui donne une expérience visuelle immersive dans une dimension plus compacte.

(Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

« A travers ce lancement, nous mettons l’accent non seulement sur les innovations et la notoriété de la marque, mais aussi sur la popularité des produits qui confirment encore une fois notre vision ambitieuse afin de proposer des nouveaux produits conformes aux attentes des consommateurs au sein du marché marocain», a déclaré Taoufik ElKadiri Boutchich, Directeur Général de Asus Maroc.

Il ajouta également : «C’est grâce à cela, que nous avons enregistré une évolution annuelle moyenne de 19% sur un marché qui a régressé de 20% durant les quatre dernières années. Et malgré que ASUS soit considéré comme une jeune marque sur le marché marocain, nous étions Numéro 1 des ventes des PC grand public au 3ème trimestre 2019».

Le Zenbook Duo UX481: L’ordinateur de demain :

Le Asus Zenbook Duo UX481 est doté d’un processeur Intel i7 de 10 ème génération, du système d’exploitation Windows 10, d’un superbe écran tactile 4K UHD (3840 x 2160) OLED pour des images à couper le souffle, d’un ScreenPad Plus 4K (3840 x 1100) et d’un pavé numérique double fonction NumberPad ASUS. L’écran sans bords est d’un design Nano Edge, avec des cadres ultrafins pour offrir des visuels immersifs dans un format ultra compact.



Le ScreenPad Plus 4K unique du Asus Zenbook Duo UX481 donne aux utilisateurs la possibilité de profiter des avantages en termes de productivité et d’efficacité offerts par l’utilisation de deux écrans LCD séparés sur un seul appareil portable. L’écran tactile pleine largeur de haute résolution et d’un ratio d’aspect de 32:9 se place directement au-dessus du clavier de l’ordinateur portable, offrant un espace de travail visuel agrandi tout en préservant le format d’un ordinateur portable standard.



ScreenPad Plus peut être utilisé, comme tout autre écran secondaire dans Windows, pour afficher du contenu visuel. Les utilisateurs profitent de nombreuses fonctionnalités et fonctions intégrées dans le logiciel de contrôle ScreenXpert pour simplifier l’affichage multi-écrans et la gestion des applications.



Les utilisateurs auront aussi l’occasion de faire glisser des applications, barres d’outils ou menus distincts dans le ScreenPad Plus pour réduire l’encombrement de l’écran principal et améliorer l’efficacité du travail.

ASUS travaille avec des développeurs, dont Corel®, pour optimiser les outils adaptatifs du ScreenPad Plus de sorte à atteindre une productivité optimale. Par ailleurs, toute application Windows peut être utilisée avec le ScreenPad Plus, sans aucun problème de compatibilité.



Ces caractéristiques d’exception font du Zenbook Duo l’un des plus puissants ordinateurs portables disponibles sur le marché marocain et garantit aux conditionnels du multitasking des performances sans compromis.



Le Vivobook S15 (S532) :

VivoBook S15 (S532), un ordinateur ultraportable équipé d’un processeur Intel i7 de 8ème génération et du système d’exploitation Windows 10 . Doté du ScreenPad™ 2.0 novateur d’ASUS, un écran tactile secondaire qui améliore la productivité, disponible au Maroc avec quatre finitions inédites employant des couleurs opposées qui ajoutent une touche de personnalité à l’informatique mobile afin d’attirer un public plus jeune. Le châssis en métal élégant dispose de touches au design unique et comprend une charnière ErgoLift qui rend la saisie plus confortable.



Ce portable intègre la nouvelle conception d’affichage NanoEdge à quatre côtés qui lui donne une dimension plus compacte, et une expérience visuelle immersive grâce à ratio bâti/écran atteignant 88 %. Équipé de processeurs Intel® Core™ jusqu’au modèle i7 et d’une carte graphique séparée NVIDIA® GeForce® MX250, cet ordinateur portable dispose également d’un SSD PCIe® d’une capacité atteignant 1 To.

Le VivoBook S15 a un châssis métallique avec une finition en vert mousse, bleu de cobalt, argent transparent ou gris foncé métallique, avec chaque couleur associée à des accents en complément pour lui procurer des couleurs opposées qui ressortent vraiment. Inspiré de la nature, le vert mousse est couplé avec des accents orange énergiques pour mettre en valeur l’esprit d’exploration des grands espaces, tandis que le vert mousse représente l’esprit rebelle de la jeune génération qui n’a pas peur de se battre pour ses convictions. Pour capter l’intérêt des plus jeunes, c’est le premier dans la gamme VivoBook à mettre en valeur le logo sur le capot, ce dernier profitant aussi d’une finition texturée tactile afin de souligner cette approche différente de l’informatique. Il y a aussi des touches de design complexes comme des évents et les haut-parleurs sur la face inférieure du châssis.



L’écran NanoEdge permet de réduire le format du VivoBook S15. Pesant à peine 1,8 kg , il se glisse facilement dans un sac à dos , le rendant parfait pour les utilisateurs qui sont constamment en déplacement.

DISPONIBILITÉ ET PRIX

Le Zenbook Duo (UX481) d’ASUS sera disponible début janvier 2020 au Maroc à partir de 19990dh MAD. Quant au Vivobook , il sera commercialisé dès le 21 décembre 2019 à partir 13290dh