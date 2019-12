AnfaPlace Mall se prépare à fêter Noël !

A l’approche des fêtes de fin d’année, AnfaPlace Mall sort le grand jeu et annonce la mise en place prochaine d’une décoration toute en lumière dans une esprit féérique et magique.

(Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

L’esprit de Noël et du nouvel an sera célébré à travers plusieurs activités dont l’organisation d’une tombola géante. Le tirage au sort aura lieu dès la première semaine de janvier avec une voiture à gagner.

En partenariat avec une école de danse renommée, AnfaPlace Mall réunira également plusieurs groupes de jeunes danseurs qui animeront le centre commercial, à côté de VIRGIN. Au programme : des danses classiques dans une ambiance familiale !

>Figure incontournable en cette période, le Père Noël sera présent pour un shooting photo souvenir avec les parents et les enfants. Une excellente occasion d’immortaliser cette rencontre avec des sourires et des surprises pleins les yeux.

Les allées du centre commercial seront aussi animées avec une parade Disney, le traineau du Père Noël et une foule de compagnons : des nains, des princesses et des super-héros. Le tout, en musique et dans la bonne humeur !

Côté célébration, ALPHA 55, qui a ouvert à AnfaPlace Mall fin août, prend déjà les devants. L’enseigne propose pour Halloween des articles variés et originaux avec un étage entièrement dédié à la fête des citrouilles.

Et pour la fin de l’année, ALPHA 55 réserve à ses clients le plein d’accessoires. Au menu : une panoplie complète de décorations avec des déguisements, des sapins, un large choix de guirlandes lumineuses, des bougies ou encore des confettis !

Autre temps fort : le marché gourmet du 13 au 22 décembre ! Il se tiendra au deuxième étage, à côté d’ALPHA 55. Pendant une dizaine de jours, cet espace dédié à la découverte des saveurs proposera aux visiteurs des séances de dégustation à travers dix chariots qui présenteront leurs spécialités festives. Au menu : des glaces et bonbons artisanaux, des huîtres de Dakhla, du foie gras, des cookies homemade ou encore des granola bowls.