 AFEM: Élection de la nouvelle Présidente Nationale pour le mandat 2019-2022

Le quorum a permis l’élection à une majorité de 99% de Mme Leila DOUKKALI, candidate unique à ce mandat 2019-2022 en tant que Présidente Nationale.

L’ensemble des membres ont salué cette élection, qui permettra à l’AFEM de prendre un nouvel élan et de déployer son programme d’actions autour du développement de l’entreprenariat féminin.

Le chantier autour des problématiques de l’entreprenariat est immense et le défi est grand. Leila Doukali a déroulé sa vision ayant pour « ambition une AFEM forte qui compte encore plus fort sur l’échiquier économique, une AFEM innovante et engagée pour la parité. » Un des points de ce mandat et qui a aussi été porté à l’ordre du jour lors de cet AGOE est la mise en place du processus de la régionalisation avancée.

Le programme présenté pour le mandat 2019-2022 est en phase avec les attentes des femmes entrepreneures dans le cadre du nouveau modèle de développement prôné par les plus hautes instances. L’AFEM est pleinement confiante en l’avenir de l’association et aux équipes en charge du prochain mandat. Le comité de transition et le comité des sages soutiennent pleinement la Présidente élue et lui souhaitent plein succès et réussite. L’ensemble des membres ont salué le soutien inconditionnel des past-présidentes et des membres fondatrices présentes à cette assemblée.

L’assemblée générale a également débattu de la volonté affichée des délégations régionales à avoir plus d’autonomie dans la gestion des représentations AFEM et ce, dans le cadre du plan national de la décentralisation des régions.

Le comité des sages s’est engagé à se pencher sur tous les aspects répondant à ses attentes et de programmer à moyen terme une révision des statuts de l’association. Pour l’heure, une charte globale permet aux régions de mettre en œuvre leur plan d ‘actions avec des larges prérogatives. La Présidente élue s’est engagée à fédérer l’ensemble des membres afin de reconstruire une association plus forte et plus représentative.

Aujourd’hui, l’AFEM a tourné une page de son histoire… à l’aube de ses 20 ans d’existence.

L’AFEM programmera un point presse dans les meilleurs délais afin de présenter le nouveau bureau et les axes du programme 2019-2022.