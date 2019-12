China Trade Week: entreprise chinoise cherche partenaire marocain désespérément

Il n’existe aucune chambre chinoise de commerce au Maroc. Une bizarrerie quand on sait que le volume des importations chinoises, qui a bondi de 62% au cours des quatre dernières années, a fait de l’Empire du Milieu le troisième fournisseur du royaume en 2018, devant les Etats-Unis.

Pour prendre le pouls de cette réalité nouvelle, il fallait se diriger vers la foire de Casablanca où s’est tenue, du 13 au 16 décembre, la “China Trade Week”. Ce salon international, lancé en 2015 dans le sillage du projet de la “Route de la soie”, est une plateforme commerciale qui permet aux entreprises chinoises de prospecter de nouveaux marchés.

A Casablanca, l’accent a été mis sur le “business to business”, ou B2B, terme qui désigne la relation directe de fournisseur à client. Dans le hangar du bord de mer, les dizaines de stands, munis de chaises et de tables pour la phase de négociation, n’abritaient donc pas les mastodontes de l’industrie chinoise mais des fabricants, des sociétés de négoce et des distributeurs de taille moyenne, répartis selon leur province d’origine: Hunan,...