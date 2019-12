A la recherche du vert perdu

Décriée ordinairement à cause de sa frêle sécurité, sa propreté douteuse, ses incommensurables travaux… la métropole est abordée ici pour l’avanie qu’elle réserve à son environnement, pour l’effilochement de ses espaces verts. Avec art certes, ironie parfois, saisissement souvent.

Les artistes conviés à cette expérience viennent d’univers différents mais s’expriment sur un ton commun, celui du rêve éveillé et de la consternation “constructive”. Une résidence de trois semaines a suffi pour que leurs sens donnent du sens au projet.

Un songe vert pour une ville de plus en plus bétonnée, un espoir insoupçonné pour le retour d’une végétation délogée avec fatuité à coups de pelleteuses, une contribution artistique brodée dans l’interpellation et la remise en cause. Des créateurs qui s’adressent à des destructeurs, voilà qui a de faibles chances de faire pousser l’ordre dans le désordre. Mais rêvons, rêvons…

“J’ai pensé d’abord à cette représentation des paysages commercialisés par les Chinois à Derb Omar, ces plantes en plastique qu’on trouve chez beaucoup de personnes dans leurs appartements et sur leurs balcons. Ce qui m’a toujours indisposée” Sanae Arraqas

Parmi...