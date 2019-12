El Othmani : "J’étais poursuivi par le passé et aujourd’hui je suis chef du gouvernement"

Après avoir invoqué les crocodiles et les sacralités du pays à Marrakech, Saâd Eddine El Othmani replonge dans ses souvenirs militants. Invité au congrès de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM) et à celui de la jeunesse de son parti, El Othmani dissémine conseils aux convoiteurs de maroquins et louanges à l’aile syndicale du PJD.

Le militantisme avant le poste

La jeunesse du Parti de la justice et du développement a eu droit, vendredi 13 décembre, à l’occasion du congrès régional de Casablanca-Settat, à un sermon du chef de l’exécutif. En prédicateur éclairé, il a livré à la jeunesse de son parti des conseils pour glaner des postes ministériels.

“Soyez sûrs que le militant est plus essentiel à notre parti que le ministre”

Pour lui, le militantisme au sein du parti n’est pas forcément gratifié d’un poste ministériel, mais il est nécessaire pour y prétendre. “Les jeunes doivent savoir que le militantisme ne mène pas forcément aux postes. Mais soyez sûrs que le militant est plus essentiel à notre parti que le ministre. Les ministres et les...