Star Wars, Adam, Fouad Bellamine, La Belle et la Bête... les sorties de la semaine

Bataille finale

Saga. L’univers de science-fiction le plus emblématique, créé par le réalisateur George Lucas, revient. Star Wars: l’Ascension de Skywalker, réalisé par J.J Abrams, clôture la mythique saga Star Wars née en 1977.

Après avoir racheté en 2012 la société de production Lucasfilm, à l’origine des six premiers volets, les studios Disney ont lancé une nouvelle trilogie. Les deux premiers films suivent les aventures de Rey, une jeune apprentie Jedi. Trente ans après la chute de l’Empire Galactique, la jeune femme se retrouve au cœur d’une lutte acharnée entre le Premier Ordre, qui veut rétablir le chaos, et les membres de la Résistance, prêts à tout pour l’en empêcher.

Si le secret plane sur le scénario de ce neuvième et dernier épisode, une chose est sûre, effets spéciaux à couper le souffle, vaisseaux spatiaux plus rapides que la lumière et combats aux sabres laser traverseront l’écran. De quel côté de la force serez-vous?

