Oman, la cicatrice Zanzibar

P ar Quentin Müller

Photos par Sebastian Castellier

Réveille-toi, homme noir. Saisis armes et munitions et combats tous les vestiges de l’impérialisme. Ne recule devant rien si tu veux que cette île redevienne tienne.” Le 12 janvier 1964, les radios de Zanzibar font grésiller un étrange slogan, qui scelle le début d’une sanglante révolution.

Cette nuit-là, Mohamed Issa Salim Al Rawahy ne l’oubliera jamais: “On allait à l’étage car il y avait une ouverture entre le toit et les murs. On voyait des gens tirer, d’autres courir partout. Les maisons brûlaient…” Plusieurs centaines de révolutionnaires panafricanistes ciblaient la minorité arabe présente sur l’île depuis le XVIIIe siècle. Les massacres ont fait entre 5000 et 15.000 morts.

Sous dynastie omanaise depuis la fin de 1698, l’île s’est entretemps détachée d’Oman en 1862, mais est restée sous la tutelle des sultans omanais. En 1963, après presque trois siècles de domination arabe, l’île organise enfin des élections. Mais les résultats font naître une violente frustration chez la population africaine de Zanzibar. Un an avant la révolution, le Parti Afro-Shirazi, composé de militants panafricanistes,...