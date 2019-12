La CAN, Halilhodžić, Ihattaren, Harit... Fouzi Lekjaa dit tout

Les couacs de la CAN, le départ d’Hervé Renard, l’arrivée de Vahid Halilhodžić, les Lions de l’Atlas et la polémique sur les binationaux... le président de la Fédération royale marocaine de football la joue offensif. Et se livre dans une prolongation où il parle d’Ilyas El Omari et de la nouvelle fiscalité du ballon rond.