Bab Darna, sept clés pour comprendre le scandale immobilier

Arrestations en série, témoignages à charge, plaintes, vidéos sur Internet… depuis la fin du mois de novembre, la société immobilière Bab Darna est au cœur d’une procédure judiciaire houleuse. Son président, Mohamed El Ouardi, est accusé d’avoir escroqué pas moins de 800 personnes au cours des six dernières années via la promotion de construction de lots de villas fictifs dans différentes villes du pays. Voici sept clés pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire.

Quand cette affaire a-t-elle éclaté?

“Certaines victimes de l’escroquerie immobilière ont suivi Mohamed El Ouardi jusqu’à l’aéroport et l’ont bloqué pour l’empêcher de fuir” Me Mourad El Ajouti

L’affaire a été dévoilée après l’arrestation de Mohamed El Ouardi, PDG de Bab Darna, le 21 novembre. Alors qu’il s’apprêtait à quitter le territoire, il a été placé en détention provisoire à la prison de Oukacha le 24 novembre, avant de comparaître, deux jours plus tard, devant le tribunal de Aïn Sebaâ. D’après l’avocat des parties civiles, Me Mourad El Ajouti, “certaines victimes de l’escroquerie immobilière ont suivi Mohamed El Ouardi jusqu’à l’aéroport et...