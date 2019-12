Quel Modèle de développement pour le Maroc? L'avis de Driss Benhima

Coordonné par Mehdi Michbal et Hayat Gharbaoui

Plusieurs fois ministre, wali et patron de grands établissements publics, Driss Benhima dresse un diagnostic historique des différents modèles de développement suivis par le Maroc et propose une nouvelle feuille de route intuitive pour la relance du pays.

Le Maroc contemporain a déjà connu trois modèles économiques de développement : celui de la « Porte Ouverte », né de l’Acte d’Algésiras et qui a perduré pendant toute la période du protectorat. Ce modèle, indéfendable à cause de sa nature imposée, a fait du Maroc un pays mondialisé avant l’heure, doté d’un droit de douane unique et ouvert à tous les opérateurs internationaux, libres de se livrer à toutes les activités économiques, à l’exception notable de l’exploitation des phosphates, érigée en monopole d’Etat.

Tous les grands services publics — Chemins de Fer Marocains, Energie Electrique du Maroc, CTM, Société Marocaine de Distribution, Compagnie Fassie d’Electricité, Electras Marroquies, etc. —, sont gérés par des entreprises privées.

Malgré la forte croissance économique que connaît le pays, ce modèle est renversé à l’indépendance au profit des théories du...