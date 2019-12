Quel modèle de développement pour le Maroc? L'avis d'Abdellah Saaf

Coordonné par Mehdi Michbal et Hayat El Gharbaoui

Le Maroc a-t-il besoin d’un modèle de développement ou d’un projet de société? C’est la question à laquelle tente de répondre l’éminent chercheur et ancien ministre de l’Éducation, Abdellah Saaf.

En entendant marteler dans le champ politique marocain, par des acteurs politiques, des activistes de la société civile, et même des chercheurs, comme à chaque vague, le nouveau mot d’ordre, « pour un nouveau modèle de développement« , on croit entendre énoncer sur un ton scolaire le titre de l’un des ouvrages les plus cités d’Amartya Sen : Un nouveau modèle économique : développement, justice et liberté, titre dont les termes explicitent d’ailleurs l’essentiel de ce que l’on peut viser à travers le développement. Que le débat public puisse se hisser à de telles hauteurs ne peut être d’ailleurs que de bon augure.

On sait bien que le terrain du développement n’est pas un terrain simple que l’on peut explorer de manière linéaire. Le concept de « développement », polysémique, ne dispense pas de reposer chaque fois la question de savoir ce que « se développer »...