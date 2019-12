PAM : le clan de L'appel de l'avenir voit le bout du tunnel

Vers une fin de crise dans les rangs du parti du tracteur ? C’est ce qu’espère le clan de L’appel de l’avenir, après la récente décision de justice reconnaissant la légalité de Samir Goudar à la tête de la commission préparatoire du 4e congrès du parti.

“Nous enchaînons les réunions avec les différents présidents des sous-commissions en vue de la préparation du prochain congrès dans la sérénité la plus totale. Aussi, les élections des différents congressistes sont en cours”, nous indique Samir Goudar. Le 4e congrès du PAM devrait se tenir d’ici “fin janvier 2020” selon la même source.

Quid du clan de Hakim Benchamach et son deuxième comité préparatoire ? “La justice a parlé et nous a donné raison. Il n’y a pas plus haute autorité que la justice”, estime Samir Goudar. Ce dernier nous a confié que malgré les violentes confrontations qui ont opposé les deux clans, mardi 10 décembre, Fatima-Zahra Mansouri a rencontré l’actuel secrétaire général du parti et a tenté d’apaiser les esprits en vue d’aborder, de manière paisible, le prochain congrès.

“Elle lui a proposé, comme...