Le Groupe SMEIA célèbre le nouveau RANGE ROVER EVOQUE

Le Groupe SMEIA a célébré le nouveau RANGE ROVER EVOQUE, à l’occasion d’une soirée exceptionnelle qui a réuni plus de 500 personnes au complexe Carré d’Or à Casablanca. Plusieurs personnalités étaient présentes, parmi lesquelles Madame Saïda Karim Lamrani, PDG du Groupe Smeia, et Monsieur Rezk Blaghmi, Directeur de Marque Jaguar Land Rover.

Sur le thème “LIVE FOR CASABLANCA”, une déclinaison de la plate-forme de communication “LIVE FOR THE CITY” de LAND ROVER, l’événement a mis en vedette le nouvel EVOQUE à travers la création d’un univers dédié, dans un décor futuriste au style néo-contemporain et avec une programmation qui a mis à l’honneur de nombreux performeurs venus de l’étranger.

Le nouveau RANGE ROVER EVOQUE, qui a reçu la note maximale de cinq étoiles au test européen de sécurité Euro NCAP, est l’un des SUV compacts de luxe les plus sûrs au monde. Avec sa nouvelle édition encore plus élégante et technologique, il marque une nouvelle page de l’histoire de LAND ROVER : une marque précurseure depuis 1970, dont l’excellence, le design et les performances ont fait du constructeur une référence ultime dans l’industrie automobile.

Doté d’une approche moderne, le nouveau RANGE ROVER EVOQUE perpétue le leadership incontesté de son prédécesseur grâce à une évolution audacieuse qui repousse les limites du raffinement. Moins de lignes, des surfaces plus épurées et un haut degré de précision viennent rehausser le style du véhicule, tandis que sa ligne de toit fuyante et sa ceinture de caisse enveloppante lui confèrent une allure athlétique, faisant du dernier EVOQUE le modèle le plus aérodynamique jamais conçu par RANGER ROVER.

La révolution EVOQUE se vit aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur

En plus de son extérieur affirmé, qui continue de transformer en profondeur le monde des SUV compacts, le nouvel EVOQUE présente un intérieur épuré qui porte l’expérience de conduite à un niveau inégalé. Désigné plus bel intérieur de l’année au Festival Automobile International de Paris, l’habitacle du nouveau modèle a ainsi été entièrement repensé, avec une place majeure accordée au digital et à l’infodivertissement.

Au nombre des technologies avancées figurent un double écran tactile InControl Touch Pro Duo, qui fournit une multitude d’informations et de divertissements, un tableau de bord virtuel de 12,3 pouces, le système Meridian AudioTM, ainsi que le rétroviseur intérieur ClearSight de LAND ROVER. D’un geste du doigt, il se transforme en un écran vidéo HD, offrant un angle de vision plus large de 50 degrés et une meilleure visibilité en basse luminosité, grâce à une caméra orientée vers l’arrière et installée sur le toit du véhicule.

La technologie de vision au sol ClearSight est également disponible. Elle rend le capot invisible en projetant sur l’écran tactile supérieur la vue à 180° à l’avant du véhicule. Le système permet de gérer les manœuvres sur des places de parking compliquées, mais aussi d’éviter les trottoirs en centre-ville ou de dompter n’importe quelle surface difficile.

Une combinaison rare entre puissance et plaisir de conduite

Disponible avec une gamme complète de moteurs Ingenium, le nouvel EVOQUE possède toutes les caractéristiques pour répondre aux besoins de chaque profil de conducteur. Aussi bien en ville qu’en tout-terrain, le modèle incarne la puissance et le plaisir. Il accorde aussi une attention particulière à sa consommation de carburant et à son empreinte carbone.

Là encore, une série de technologies inédites, comme l’Active Driveline et le système Adaptive Dynamics, font de cette nouvelle génération d’exception la garantie d’une conduite exaltante, quelles que soient la route ou les conditions. Alliant équilibre, sécurité et capacités sans effort, le nouvel EVOQUE est ainsi plus équipé que jamais. En motorisation Diesel 4*4, il comporte une boîte automatique 9 rapports, des rétroviseurs rabattables électriquement, un intérieur cuir et une foule d’autres avancées technologiques au prix inédit de lancement de 479 900 DHS, valable à travers tout le réseau Smeia Land Rover.

Le tout avec 5 ans de garantie, 5 ans d’assistance et 5 ans d’entretien offerts.