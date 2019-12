La CGI lance à Casablanca l'exposition photo "Renouer avec Casablanca"

Une exposition de photographies a été inaugurée au sein du Showroom CGI Home Casa-Anfa, le jeudi 5 décembre, invitant à renouer avec Casablanca à travers une série de clichés dits “street photography” réalisée par le photographe Joseph Ouechen, et avec la participation de l’écrivaine Kenza Joundi Ouazzani, coauteure du livre Casablanca Courts-Circuits.

Initiée par la CGI en collaboration avec son partenaire Beno Partners, cette exposition propose une sélection de clichés avec un paysage urbain en toile de fond. Un parcours en images qui permet de redécouvrir la ville à travers le travail du photographe.

A cette occasion, le Directeur général de la CGI, Adil Chennouf, a déclaré que cette exposition, qui se poursuit jusqu’au 26 décembre, constitue une occasion unique d’en apprendre davantage sur le patrimoine vivant d’Anfa, un lieu riche de son histoire et qui représente aujourd’hui une zone d’aménagement urbain contemporain, au sein de laquelle la CGI façonne des projets de haut standing.

De son côté, le photographe Joseph Ouechen a indiqué que l’exposition, au-delà de sa vocation pédagogique et culturelle, permettait de rappeler et de préserver les grandes étapes de l’histoire de Casablanca.

Centrées sur les rues, l’héritage, les modes de vie, les habitudes, les moyens d’expression des habitants de cette grande ville, les photographies mettent en lumière une réalité sociale et poussent à la réflexion sur des thèmes variés : changements sociaux, transversaux et inconscients.

M. Chennouf a également souligné le rôle de la CGI dans la promotion de la culture de Casablanca, capitale économique et ville de légende, où foisonnent les idées et les projets artistiques et culturels. Il a notamment fait référence au projet “The Park Anfa Condominium” qui abrite le Showroom CGI HOME Casa Anfa et qui propose un concept architectural novateur avec ses jardins suspendus et ses fonctionnalités et équipements haut de gamme mis à disposition des résidents : centre de fitness, piscine, sauna et hammam, espace de jeux en plein air. Il a ainsi invité les convives aux journées portes ouvertes, organisées ce week-end pour la promotion de ce projet.

Afin de marquer le lancement de cette exposition, la CGI a organisé une cérémonie d’ouverture autour d’un cocktail. Les invités, partenaires presse et influenceurs présents à cette occasion, ont découvert les photographies et assisté à une séance de dédicaces du livre Casablanca Courts-Circuits en présence de sa coauteure Kenza Joundi Ouazzani.