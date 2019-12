Ingram Micro étend son leadership dans le domaine de la cybersécurité

En tant que leader dans le domaine de la sécurité informatique, Ingram Micro renforce son parc d’offres avec les solutions incontournables de A10 Networks. A10 Networks, qui nous vient de la Silicon Valley en Californie, existe sur le marché depuis 2004 et propose des solutions innovantes de gestion de la sécurité et des réseaux.

A10 Networks propose des produits de haute performance qui permettent aux entreprises et aux organisations d’accélérer, d’optimiser et de sécuriser leurs applications tant dans les Datacenters, que dans les environnements Hybrides Multi-Clouds publics et privés basés sur de la virtualisation VM, BareMetal ou Container, et plus traditionnellement des Appliances.

Avec les modèles de sa gamme “Thunder Series”, ainsi que le support des technologies émergentes les plus avancées dans le domaine de la sécurité informatique et du cloud, A10 Networks garantit à ses clients un traitement efficace et en temps réel du contenu transitant sur leur infrastructure de transport existante. Ainsi, A10 accompagne les organisations dans une gestion fiable et raisonnée de leur transformation digitale.

A10 Networks offre, entre autres, des technologies de pare-feu applicatif (WAF), de pare-feu DNS (DAF), d’authentification, d’inspection SSL, de protection DDoS, des dispositifs de répartition de charge (Load Balancing), des dispositifs de redirection des flux et de redondance, ainsi que des dispositifs de migration d’IPv4 vers IPv6. Avec ses nouvelles gammes de produits largement adoptées par les plus grandes entreprises et opérateurs de services dans le monde, A10 Networks élargit son panel de solutions et se positionne comme un acteur incontournable de la cybersécurité et du cloud. Une alternative plus que séduisante comparée aux solutions concurrentes.

Pour célébrer cette nouvelle union, Ingram Micro a organisé en collaboration avec A10 Networks un événement de lancement auquel ont participé les principaux revendeurs du domaine de la cybersécurité au Maroc et les représentants de A10 Networks France, notamment M. Yann Fralo, Stéphane Javoy, et Coralie Berenger.

Concernant Ingram Micro Inc. Ingram Micro permet aux entreprises de concrétiser la promesse de la technologie. Elle propose un large éventail de solutions technologiques et de services logistiques et formation dans le monde. Elle possède une grande expertise des solutions technologiques, mobilité, cloud et logistiques qui permettent à ses partenaires commerciaux de travailler efficacement et de réussir sur les marchés auxquels ils s’adressent.

Son agilité unique, sa vision d’ensemble des marchés, son sens des responsabilités et sa fiabilité sont issus de dizaines d’années de relations professionnelles fructueuses. Tout cela fait d’Ingram Micro un partenaire à part, loin devant les autres. Davantage de détails sur le site : www.ingrammicro.com.