HCP : 1 Marocain sur 2 n'est pas au courant de l'existence de programmes sociaux

Presque un Marocain sur deux n’est pas au courant de l’existence des programmes sociaux de lutte contre la pauvreté.” C’est le constat effarant dressé par le Haut-commissariat au plan dans le numéro 11 de sa publication “Les Brefs du Plan”. Le chercheur en statistique et en démographie Abderrahman Yassine, auteur de l’étude, explique que le but de celle-ci est “d’analyser les opinions des citoyens sur le système de protection sociale, de comprendre leurs préoccupations et attentes par rapport aux prestations de sécurité sociale”.

Interrogés sur leur connaissance des programmes publics de soutien aux pauvres, seulement 47,6 % des Marocains déclarent connaître ces programmes. Parmi eux, 37 % ont cité l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), 25,2 % le programme d’aide aux veuves, 23,9 % le programme “un million de cartables”, et 7,9 % le programme Tayssir.

Un problème de classes

D’après l’étude, la connaissance de l’existence des programmes sociaux varie selon la catégorie socioprofessionnelle. Ceux qui en ont le plus besoin sont souvent ceux qui en ignorent l’existence.

D’après le document, près de 60 % des ouvriers non qualifiés ne sont pas au courant de l’existence de ces programmes, suivent les exploitants agricoles, pêcheurs, forestiers et chasseurs, les artisans et ouvriers qualifiés, les chômeurs, les commerçants et les intermédiaires, et enfin les cadres moyens, les cadres supérieurs et responsables hiérarchiques.

Près de 65 % des Marocains au courant de l’existence des programmes déclarent que les pauvres n’en bénéficient que peu, et sont 23 % à estimer qu’ils n’en bénéficient pas du tout. “Ce jugement est généralement le même selon le milieu de résidence, l’âge et le statut socioprofessionnel”, précise le HCP.

Mauvaise perception

Le secteur de la santé n’est pas populaire auprès des citoyens. Les Marocains déplorent “la faillite du système de santé publique”. Les enquêtés se plaignent de ne pas avoir accès à la santé. 50 % d’entre eux affirment que “la mauvaise qualité des services” et “le faible encadrement médical” sont les deux principales causes de ce faible accès.

Le HCP relève également que 51,7 % des citoyens qualifient la qualité de la couverture médicale comme faible ou

très faible, 35 % la qualifient de moyenne, et seulement 13,3 % la jugent bonne. Une perception qui confirme le diagnostic dressé par la Cour des comptes sur le secteur de la santé.

La publication “Perceptions des Marocains en matière de protection sociale” constitue la contribution du HCP au débat sur le nouveau modèle de développement. L’organisme a, pour ce document, utilisé les résultats d’enquêtes précédentes sur les jeunes et le bien-être. A travers cette publication, l’organisme de statistiques vise à “comprendre les préoccupations des citoyens et leurs attentes par rapport aux prestations de sécurité sociale, et à définir les solutions pour surmonter les déficits inhérents à ce système.”