Comment Tanger se prépare au déficit d'eau pour l’été 2020

La rencontre tenue le 12 décembre a été présidée par le wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, et le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, en présence des gouverneurs des préfectures et des provinces de la région, ainsi que des présidents des Conseils provinciaux. L’occasion d’examiner le taux de remplissage attendu des barrages et les projets visant l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable dans les villes de la région.

Cette réunion visait à passer en revue les projets réalisés au cours des dernières années et le programme d’action de l’ONEE pour la période 2020-2023. Elle a également eu pour objectif de déterminer les obstacles auxquels se heurtent certains projets et d’élaborer des solutions pratiques pour les surmonter.

Une pénurie critique

De son côté, Abderrahim El Hafidi a indiqué que cette rencontre se tenait dans une conjoncture “critique”, caractérisée par un déficit des réserves d’eau dans les barrages à l’échelle nationale et dans la région, sachant que les prévisions annoncent un déficit pour l’été 2020 au niveau de Tanger, Targuist et Ouezzane, appelant à “élaborer des solutions durables plutôt que d’attendre les précipitations”.

S’agissant de Tanger, il a relevé que la problématique ne résidait pas dans les équipements mais plutôt dans le volume des ressources en eau disponibles et leur gestion, expliquant que le déficit enregistré dans les barrages du 9 avril et d’Ibn Battouta est supérieur à la moyenne régionale, avec un taux de remplissage des deux barrages atteignant respectivement 26 % (soit -15 %) et 25,5 % (-60 %).

Abderrahim El Hafidi a mis en exergue l’importance de mobiliser les efforts de toutes les parties concernées, à savoir les ministères et les Conseils élus, pour garantir le financement nécessaire en vue de renforcer l’approvisionnement de la ville de Tanger à partir du barrage du 9 avril, et remplir les tranches mortes des barrages du 9 avril et d’Ibn Battouta. Ainsi, cela permettra de mobiliser un volume supplémentaire de 30 millions de mètres cubes, ajoutant que la solution durable à cette problématique est le renforcement de l’approvisionnement du système d’eau de Tanger à partir des barrages Dar Khrofa et Kharroub dans la province de Larache.

Concernant la ville de Targuist, qui dépend du barrage de Jemoua enregistrant un taux de remplissage de seulement 17 %, le responsable a suggéré de relier ce réseau à celui d’Al Hoceima, qui a été renforcé par une station de dessalement de l’eau de mer et qui bénéficiera également de l’exploitation prochaine du barrage de Ghiss.

Au niveau de la province de Ouezzane, le président de l’ONEE a relevé l’achèvement des projets de renforcement de l’approvisionnement en eau potable pour une enveloppe budgétaire s’élevant à 70 millions de dirhams. Ces fonds sont destinés à la construction de 10 km de canaux, trois stations de pompage ainsi qu’à la réhabilitation de la station actuelle et la construction d’un réservoir d’une capacité de 3 000 mètres cubes afin de surmonter le problème des interruptions répétées de l’approvisionnement en eau aux heures de pointe.

Le président de l’ONEE s’est déclaré satisfait des différents projets d’électrification et d’approvisionnement en eau potable dans le monde rural au niveau de la région, expliquant que le taux d’électrification est d’environ 99,97 % et que le taux d’accès à l’eau potable dépasse 97 %, dont 42 % pour le branchement individuel.

(avec MAP)