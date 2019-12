Robert Redford : "Je n’ai jamais eu de considération pour Hollywood"

Ce 7 décembre au Palais des congrès, le public du Festival international du film de Marrakech (FIFM) est venu en nombre boire les paroles d’un des acteurs et réalisateurs les plus marquants de sa génération, Robert Redford.

Le politique est dans le détail

L’air grave, l’acteur connu pour son engagement politique dresse un constat alarmant de la conjoncture mondiale. “Nous vivons dans une époque très sombre et aux Etats-Unis, cette situation est décuplée. J’ai l’impression que certaines libertés, qui me tiennent particulièrement à cœur, sont menacées par des egos démesurés et un besoin avide de pouvoir”, constate le réalisateur de The Ordinary People. Et d’ironiser : “Après ce que je viens de dire, je ne suis pas sûr qu’on va me laisser rentrer aux Etats-Unis !”

Quelles issues pour sortir de cette crise ? Robert Redford n’a pas de solutions toutes faites. “Ça me rend nerveux de professer des solutions en matière de politique, mais si je devais donner un conseil, je dirais qu’il...