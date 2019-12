FIFM 2019 : le réalisateur colombien Nicolás Rincón Gille rafle l'Etoile d'or

C’est un film colombien qui a raflé l’étoile d’or de la 18e édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM). Signé Nicolás Rincón Gille, Valley of souls retrace la pénible histoire d’un pêcheur de la vallée Magdalena Medio, qui découvre un jour que ses deux fils ont été abattus par un groupe paramilitaire colombien puis jetés dans le fleuve. L’homme entreprend alors une douloureuse traversée à la recherche des corps de ses enfants. “Même dans les tragédies les plus dures, on reste humain”, dit éloquemment le réalisateur colombien devant l’audience de la cérémonie de clôture du FIFM. Il ajoute, ému, que “ce film illustre ce qui arrive aujourd’hui encore en Colombie”.

Le prix du jury a été attribué ex æquo à Mosaic Portrait du réalisateur chinois Yixiang Zhai et à Last Visit du réalisateur saoudien Abdulmohsen Aldhabaan.

Le premier film revient sur le drame d’une adolescente de 14 ans qui tombe enceinte et désigne l’un de ses enseignants comme responsable. S’en suit une injuste levée de boucliers à l’encontre la jeune fille.

Quant au film d’Abdulmohsen Aldhabaan, il met à nu les fractures entre la nouvelle et l’ancienne génération au pays des Al Saoud, à travers l’histoire d’un homme installé à Riyad qui revient dans son lointain village natal alors que son père est sur son lit de mort.

Le réalisateur tunisien Alaeddine Slim a empoché le prix de la mise en scène avec son film Tlamess. Le film fait la jonction de manière onirique entre deux univers diamétralement opposés, celui d’un soldat déserteur et celui d’une riche bourgeoise enceinte.

Ce sont les actrices britanniques Nichola Burley et Roxanne Scrimshaw qui ont remporté ex aequo le prix d’interprétation féminine avec Lynn + Lucy. Ce premier long-métrage du réalisateur british d’origine marocaine Fyzal Boulifa dépeint l’histoire d’une intense amitié ébranlée par la naissance du premier enfant d’une des deux amies. Et le prix d’interprétation masculine est allé à l’acteur australien Toby Wallas qui incarne — dans Babyteeth de Shannon Murphy — un petit trafiquant de drogue qui s’entiche d’une jeune fille atteinte d’un cancer.