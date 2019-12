Visas: cette Europe qui ne veut plus de nous

Abdelhalek** est très heureux. Il s’est enfin marié à Leïla*, une jeune Française d’origine marocaine qui vit à Strasbourg. C’était le plus beau jour de sa vie. Ou presque. “Il n’y avait aucun membre de ma famille, et presque aucun de mes voisins”, lance, dégoûté, le jeune marié.

En cause? Depuis plusieurs mois maintenant, les sites des prestataires de services des consulats européens, TLS contact et BLS international services, affichent complet pour la France et l’Espagne. Impossible de prendre RDV pour un visa court séjour. “Je m’y étais pourtant pris plus de trois mois à l’avance, mais rien à faire. On n’a pu obtenir aucun rendez-vous. Vous vous imaginez vous marier sans vos parents?”

Seul son ami Saïd a pu faire le déplacement. “J’ai pris un rendez-vous via le consulat du Portugal, j’ai donc pu avoir un visa de quelques jours, mais cela m’a coûté très cher en transports car j’ai dû prendre un avion puis deux trains. La famille d’Abdelhalek ne pouvait pas se le permettre…”, explique-t-il.

“Un intermédiaire m’a demandé 500 dirhams et promis un rendez-vous...