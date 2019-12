Séisme: le SOS de douar Bouslama

Si nous sommes marocains, dites-le-nous. Si ce n’est pas le cas, dites-le-nous aussi. Et si nous sommes considérés comme des monstres, nous devons le savoir. Nous préférons mourir plutôt que de rester dans ce monde”. C’est avec ces mots de désespoir extrême que Mohamed, la cinquantaine, résume l’état d’esprit des centaines de familles qui vivent à douar Bouslama.

Dans ce petit village reculé de la région de Fès-Meknès, situé entre les communes de Missour et Midelt, ces familles vivotent grâce aux carrières de ghassoul (argile) et de gypse, ou du romarin cultivé dans la région. Certaines d’entre elles vivent de l’argent envoyé par les membres de leurs familles qui ont quitté le douar pour chercher leur gagne-pain un peu plus loin.

Ici, la population est encore sous le choc. Le 17 novembre dernier, trois tremblements de terre, dont l’épicentre se situait dans la commune d’Enzala, ont été ressentis au cours de la même journée.

“Depuis le séisme, la population locale vit dans la peur de voir à nouveau les maisons trembler”

Selon le Réseau national de surveillance et...