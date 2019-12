Redouane Katouf : Lanterne japonaise

J eux de l’atome et du hasard

Le hasard des rencontres a conduit Redouane Katouf à plus de 11 000 kilomètres de son Casablanca natal. En 1992, il sort major de sa promotion au lycée Moulay Abdellah à Casablanca et fête sa réussite en famille à Demnate pendant de longues vacances d’été. A son retour, il se rend compte qu’il a raté tous les concours d’admission aux grandes écoles. “Je n’avais d’autre choix que de m’inscrire à la fac en filière physique-chimie”, se rappelle-t-il. Se spécialisant en physique électronique, il suit, en parallèle, des cours du soir en informatique. Un professeur le prend sous son aile et le pousse à s’inscrire en troisième cycle pour effectuer des recherches en physique atomique. C’est là que le hasard des rencontres intervient. Une professeure canadienne en déplacement au Maroc le repère et lui propose de poursuivre ses études à l’université de Laval au Canada.

Du Canada au Japon

“A Laval, on venait de lancer un centre de recherche en photonique et laser”, nous explique Redouane Katouf. Lorsqu’il s’installe au Canada en 1998, les CD...