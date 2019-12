PAM – PJD: frères ennemis deviendront-ils intimes?

Le 28 octobre dernier, Fatima El Hassani, du Parti authenticité et modernité (PAM), est élue à l’unanimité à la tête du conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Elle succède ainsi à Ilyas El Omari, qui aurait abandonné ce poste pour des “raisons de santé”.

Quelques instants avant la tenue de la séance de vote, Saïd Khairoun, du Parti de la justice et du développement (PJD), a annoncé publiquement le retrait de sa candidature, résultat d’une entente entre deux partis qui, quelques jours auparavant, entretenaient “une guerre déclarée” depuis la création du PAM en 2008.

Un arrangement politique

“Nous avons proposé au PJD de rejoindre la majorité et de faire partie du conseil de la région, sous la présidence de Fatima El Hassani, et il a accepté” Abdellatif Ouahbi, bureau politique, PAM

“La région connaissait une crise à la fois politique et économique. Nous avons eu l’occasion de remédier à ces problèmes, et avons proposé au PJD de rejoindre la majorité et de faire partie du conseil de la région, sous la présidence de Fatima El Hassani, et il a...