Moncef Belkhayat: “Je me retirerai de la vie politique en 2021”

Moncef Belkhayat accepte notre proposition d’entretien quelques heures après son retour d’un voyage privé à Londres. Le rendez-vous est fixé dans les locaux de sa société de courtage en assurances, dont les bureaux offrent une vue imprenable sur le boulevard Al Massira, à Casablanca.

S’il est devenu une figure incontournable de la Twittoma, le vice-président du RNI de la région Casablanca-Settat n’a rien perdu de son instinct politique. Il n’hésite pas à fixer son interlocuteur dans les yeux, comme pour mieux le convaincre de la sincérité de son message.

En plus de son franc-parler, l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports a conservé un autre reliquat d’une carrière politique longue de plus d’une décennie : l’effet d’annonce. Au moment d’initier cet entretien, il nous lance : “J’ai un scoop pour vous”. Le Moncef Belkhayat show peut commencer.

Au mois de novembre, certains médias affirmaient que vous étiez candidat à la présidence de la CGEM. Ballon d’essai ou volonté de torpiller une...