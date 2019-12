Le cinéma américain sous le regard de Bertrand Tavernier

Bertrand Tavernier peut être considéré aujourd’hui comme un archéologue du cinéma. Dès les années 1950-60, il est tour à tour critique pour différentes revues comme les Cahiers du cinéma ou Positif, attaché de presse de Jean-Luc Godard ou assistant de Jean-Pierre Melville… Il saute le pas de la réalisation avec L’Horloger de Saint-Paul qui décroche le prix du jury à la Berlinale de 1974, enchaîne avec Que la fête commence (1976) avec Philippe Noiret et Jean Rochefort, et depuis plus rien ne l’arrête.

Très prolifique, il réalisera une vingtaine de longs-métrages. En parallèle, Bertrand Tavernier s’intéresse de près au cinéma américain et décide d’esquisser des cartographies subjectives de ce cinéma, longtemps méprisé en France. A travers 30 ans du cinéma américain (1971) puis deux décennies plus tard 50 ans du cinéma américain, ou encore la série d’entretiens Amis américains (1993), le réalisateur du film oscarisé Autour de minuit (1986) signe des ouvrages de référence. Il est à l’honneur de la 18e édition du festival international du film de Marrakech, l’occasion pour nous de replonger avec lui dans l’histoire du cinéma américain.

TelQuel : Dès...