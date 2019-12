Au Maroc, Pompeo rencontre El Othmani et Hammouchi

Le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, s’est entretenu, jeudi 5 décembre à Rabat, avec le secrétaire d’Etat américain, Michael Pompeo, en visite officielle dans le royaume.

La visite de Pompeo “revêt une grande importance et confirme la forte dynamique qui distingue les relations maroco-américaines, ainsi que la volonté commune de raffermir le partenariat stratégique multiforme entre Washington et Rabat”, précise une dépêche de la MAP.

La rencontre entre El Othmani et le chef de la diplomatie américaine s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, du ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme et des relations avec le Parlement, Mustapha Ramid, et du chargé d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, David Greene.

En marge de sa visite, le secrétaire d’Etat américain a rencontré le Directeur général de la surveillance du territoire (DGST) et de la sûreté nationale (DGSN), Abdellatif Hammouchi.

وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو يُجري مباحثات ثنائية بالرباط، مع عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. pic.twitter.com/Od7k8mUY5c — 2M.ma (@2MInteractive) December 5, 2019

(avec MAP)