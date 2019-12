Moul Kaskita arrêté après une vidéo jugée "insultante" pour les Marocains

Moul Kaskita est de nouveau sous les verrous. Le célèbre youtubeur marocain, Mohamed Sekkaki de son vrai nom, a été arrêté le 30 novembre par la police. Derrière son interpellation, une vidéo publiée la veille sur sa chaîne YouTube, où il qualifie les Marocains d’“ânes” et de “stupides”. “Suite à la publication d’une vidéo sur YouTube […] comprenant des propos injurieux à l’encontre des citoyens marocains et touchant à leur dignité et à leurs institutions constitutionnelles, l’individu concerné a été arrêté et placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête”, indique le procureur du roi près le tribunal de première instance de Settat, dans un communiqué diffusé le 1er décembre. Une “petite quantité de drogue a été trouvée en sa possession au moment de l’interpellation”, souligne le communiqué.

La vidéo en question n’est plus disponible sur sa chaîne YouTube qui compte près de 340 000 abonnés. Si elle contient effectivement des insultes envers les “Marocains”, la vidéo est en grande partie consacrée aux discours royaux et appelle à en finir avec la corruption. Un discours qu’il a l’habitude de...