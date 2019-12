Lahcen Daoudi : "Ce qu’ont fait les distributeurs d'hydrocarbures est contraire à l’éthique"

TelQuel Arabi : En juin 2018, vous déposiez votre demande de démission du poste de ministre délégué aux Affaires générales et à la Gouvernance mais vous n’avez quitté le gouvernement que lors du dernier remaniement ministériel. Qu’est-ce qui avait empêché votre démission de prendre effet ?

Lahcen Daoudi : Je ne vais pas donner tous les détails, car, conformément à la loi, mon rôle se limite à la présentation de la démission, et celle-ci peut ensuite être acceptée ou refusée. J’ai présenté ma démission au gouvernement, et lorsque les préparatifs du remaniement ont débuté, je leur ai dit : “Accordez-moi ma liberté, j’ai tout donné et je n’ai rien gardé pour moi.”

“Je n’étais pas venu pour entrer au gouvernement ni pour devenir ministre. Je défends un projet, et cela ne nécessite pas forcément d’être ministre”

J’ai dit cela, car je savais que je ne pouvais rester indéfiniment dans un poste de responsabilité gouvernementale. J’ai préféré m’en aller de moi-même plutôt qu’attendre qu’on me jette dans les escaliers.

